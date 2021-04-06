Туктамышева порассуждала о совместной работе с Глейхенгаузом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева порассуждала о совместной работе с хореографом группы Этери Тутберидзе Даниилом Глейхенгаузом, передает Sport24.

«Даниил — прекрасный хореограф. Если у него возникнет такое желание, то, я думаю, мы бы вдвоем прекрасно поработали», — сказала Туктамышева.

Напомним, на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил в шведском Стокгольме, Туктамышева заняла второе место. Чемпионкой мира стала Анна Щербакова, замкнула тройку сильнейших Александра Трусова.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступали под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучал фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Алена Косторная поделилась эмоциями от выступления российских фигуристок на чемпионате мира.