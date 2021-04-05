Одноклубник Миранчука рассказал о попытке обменяться футболками с Роналду

Защитник «Аталанты» Робин Госенс рассказал, как попытался обменяться футболками с нападающим туринского «Ювентуса Криштиану Роналду.

Игрок бергамасков заявил, что пытался осуществить мечту всей жизни после финального свистка, однако португалец отказался обмениваться футболками.

«Я спросил: «Криштиану, можно твою футболку?» Он даже не посмотрел на меня, он просто сказал: «Нет!» — говорится в биографии Госенса, выдержки из которой приводит Goal.

Игрок «Аталанты» отметил, что после этого он покраснел и ему стало стыдно.

«Я ушел и почувствовал себя маленьким. Наверняка, вы знаете этот момент, когда происходит что-то неприятное, и вы оглядываетесь вокруг, не заметил ли это кто-нибудь», — сказал защитник.

Госенс выступает за «Аталанту» с 2017 года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 24 матчах Серии А, в которых забил девять мячей и отдал четыре передачи.

После 29 туров чемпионата Италии «Аталанта», набравшая 58 очков, занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего миланского «Интера» на десять баллов.

Ранее сообщалось, что капитанскую повязку Роналду продали на аукционе за €64 тысячи.