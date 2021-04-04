Экс-футболиста сборной Колумбии приговорили к 11 годам тюрьмы

Экс-футболиста сборной Колумбии Джона Виафара приговорили к 11 годам тюрьмы за перевозку наркотиков в США, передает Dallas News.

В 2018 году игрока обвинили в том, что он состоял в сговоре с преступной группировкой, которая на катерах и самодельных подводных лодках доставляла наркотики из Колумбии в США и Центральную Америку.

Приговор игроку вынесли в федеральном суде штата Техас.

Виафара выступал за английские «Портсмут» и «Саутгемптон», а также за испанский «Реал Сосьедад». Он становился чемпионом Колумбии, играя за «Америку Кали», «Депортиво Пасто» и «Онсе Кальдас». В 2004 году Виафара выиграл Кубок Либертадорес. В 2015 году он завершил профессиональную карьеру, выступая за «Рионегро Агилас».

За национальную команду своей страны хавбек играл с 2003 по 2010 год. Он провел 43 матча в футболке Колумбии, забив один мяч.

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