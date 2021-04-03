«Рубин» и «Сочи» объявили составы на матч РПЛ

Казанский «Рубин» и «Сочи» определились со стартовыми составами на матч 24-го тура чемпионата России.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Костюков, Мусаев, Макаров, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.

Стартовый состав «Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный.

Встреча между «Рубином» и «Сочи» пройдет в столице Татарстана на «Ак Барс арене». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 16.30 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи», набравший 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Рубин» (37) располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии». Мамука Джугели, агент грузинского хавбека, несколько дней назад выразил уверенность в переходе своего клиента в мадридский «Реал» или немецкий клуб.