Зидан ответил на вопрос о переходе Холанда в «Реал»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о возможном переходе футболиста дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «королевский клуб», передает Marca.

«Я устал говорить это. Я думаю только о завтрашней игре. Лучше, если вы зададите мне хороший вопрос о футболе. Я не думаю о том, что произойдет в следующем году», — сказал Зидан.

Напомним, сейчас Холанд выступает за дортмундскую «Боруссию».

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги скандинав провел 21 матч, забил 21 мяч и отдал четыре результативные передачи. Холанд начинал карьеру в норвежском «Брюне», затем играл в местном «Молде». В 2019 году он покинул пределы Норвегии, присоединившись к австрийскому клубу «Ред Булл». За «шмелей» он выступает с 2020 года.

«Боруссия» планирует расстаться с норвежцем за €180 миллионов.

Ранее сообщалось о том, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассчитывает приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.