Олимпийского чемпиона обвинили в сексуальных домогательствах к ребенку

Американская полиция задержала олимпийского чемпиона по скелетону Джима Ши после обвинений в сексуальных домогательствах к ребенку, сообщает Fox13.

По информации источника, 12-летняя девочка заявила о двух случаях непристойного поведения 52-летнего бывшего спортсмена. Вероятная жертва сообщила об этом школьному консультанту.

Адвокаты Ши заявляют, что обвинения являются безосновательными. После задержания обвиняемый был освобожден на условиях, что будет избегать контакта с пострадавшей. Судебное заседание назначено на 5 апреля.

Скелетонист завоевал золото на зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Также он стал чемпионом мира в 1999 году. Спортивную карьеру Ши завершил в 2005 году.

Ранее сообщалось, что Эстонский футбольный союз возбудил дисциплинарное дело против бразильского тренера Жетулио Аурелио Фредо и клуба «Нымме Калью». Фредо обвиняется в домогательстве и изнасиловании несовершеннолетних футболисток.