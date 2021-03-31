Тарасова назвала лгуном журналиста, обвинившего российских фигуристок в допинге

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о заявлении американского журналиста Дейва Лиза, обвинившего фигуристок группы Этери Тутберидзе в употреблении блокаторов гормонов.

«За такие слова нужно отвечать! Это нагло и нечестно! Ему нужно рассказать, откуда он это знает и почему так спокойно об этом говорит. Я думаю, он лгун. Очернять наших девочек ему никто не позволит. Считаю, нужно писать письмо в федерацию фигурного катания США. Это нельзя просто так оставить», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

По мнению американского журналиста, чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова и другие ученицы Тутберидзе принимают «Лупрон», а также запрещенные препараты мельдоний и аддералл.

Гормональное вещество лейпрорелин входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) только для мужчин. У женщин он может привести к блокировке выработки организмом гормона экстрадиола.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев назвал безосновательными высказывания американских СМИ о том, что российские фигуристки якобы используют запрещенные вещества.