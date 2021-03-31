В Госдуме высмеяли желание Бузовой исполнить гимн России на Олимпиаде
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Депутат Госдумы Виталий Милонов высмеял желание певицы Ольги Бузовой исполнить гимн России на Олимпиаде.
По его мнению, 35-летняя Бузова не обладает необходимыми для этого навыками.
«Я был в шоке. Чтобы исполнять гимн, нужно уметь петь. Без обид. Но, может, она перепутала? Может, она хотела стать чирлидершой? В ее возрасте это нормально.
С другой стороны, если к нам будут относиться так, как сейчас, то только Бузову и посылать надо. Чтобы им тошно стало, и у них началось расстройство желудка», — заявил Милонов в интервью «СЭ».
Ранее сообщалось, что певица и телеведущая Ольга Бузова выбыла из шоу «Маска» на НТВ.