Ягудин прокомментировал слова Бобровой о жестких методах работы Тутберидзе
Бывший фигурист Алексей Ягудин отреагировал на слова Екатерины Бобровой о жестоких методах работы наставника Этери Тутберидзе, передает «СЭ».
Боброва отметила, что ее в детстве били так, что она боялась приходить на тренировки, но это помогло ей добиться того, чего она добилась. Также Боброва заявила, что это специфика российского менталитета.
«Боброва тренировалась всю жизнь у Жулина, а не у Тутберидзе. Поэтому она не знает, по каким методикам работает Тутберидзе. Никогда в жизни не видел, чтобы Тутберидзе унижала своих учеников», — сказал Ягудин.
Также Ягудин отметил, что Боброва либо с ума сошла, либо ей приснился страшный сон.
Стоит отметить, что на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил в шведском Стокгольме, победу одержала Анна Щербакова, которая является ученицей Тутберидзе.
Ранее команда Тутберидзе поздравила Щербакову с золотом ЧМ по фигурному катанию.