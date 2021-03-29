Ягудин прокомментировал слова Бобровой о жестких методах работы Тутберидзе

Бывший фигурист Алексей Ягудин отреагировал на слова Екатерины Бобровой о жестоких методах работы наставника Этери Тутберидзе, передает «СЭ».

Боброва отметила, что ее в детстве били так, что она боялась приходить на тренировки, но это помогло ей добиться того, чего она добилась. Также Боброва заявила, что это специфика российского менталитета.

«Боброва тренировалась всю жизнь у Жулина, а не у Тутберидзе. Поэтому она не знает, по каким методикам работает Тутберидзе. Никогда в жизни не видел, чтобы Тутберидзе унижала своих учеников», — сказал Ягудин.

Также Ягудин отметил, что Боброва либо с ума сошла, либо ей приснился страшный сон.

Стоит отметить, что на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил в шведском Стокгольме, победу одержала Анна Щербакова, которая является ученицей Тутберидзе.

Ранее команда Тутберидзе поздравила Щербакову с золотом ЧМ по фигурному катанию.