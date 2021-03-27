Рудковская восхитилась выступлением Трусовой в произвольной программе на ЧМ

Продюсер Яна Рудковская, жена тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, восхитилась выступлением Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате мира, передает «Спорт-Экспресс».

«Эти пять четверных войдут в историю. Она единственная, кто на это решился. Она боролась с опытной Туктамышевой и проиграла всего 2,5 балла. Меня впечатлило, что именно она первая в произвольной программе», — сказала Рудковская.

Напомним, Трусова заняла третье место.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучит фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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