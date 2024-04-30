Путь «Динамо» в РПЛ сравнили с американскими горками

Брат главного тренера «Динамо» Марцела Лички Марио Личка оценил результаты команды в последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) после победы над петербургским «Зенитом» (1:0) в поединке 26-го тура. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это жизнь, это футбол. Иногда случаются падения, мы проиграли два матча [в РПЛ] подряд. Как американские горки? Совершенно точно. Сейчас будем бороться до самого конца. Три очка до «Зенита». Мы снова в игре», — сказал Личка.

«Динамо» закрывает тройку лидеров турнирной таблицы. Подопечные Марцела Лички за 26 туров набрали 47 баллов.

«Зенит», которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Динамо» сразится на домашнем стадионе с «Сочи». Игра, которая пройдет 5 мая, начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее быланазвана причина победы «Динамо» над «Зенитом».