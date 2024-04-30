Стало известно о бурных дискуссиях на Украине из-за потери позиций ВСУ под Очеретино

Потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) позиций около населенного пункта Очеретино вызвала бурные дискуссии внутри Украины, Киев ищет виноватых. Об этом пишет Berliner Zeitung.

«В последние дни российские войска практически без сопротивления украинцев захватили село Очеретино в Донецкой области. Поскольку украинские военнослужащие 115-й механизированной бригады отошли без особого сопротивления, инцидент вызвал большое обсуждение внутри Украины», — говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что в Киеве в этой связи «ищут виновных». Как предполагает немецкое издание, все указывает на то, что украинские военнослужащие, ответственные за оборону участка фронта, «слишком рано покинули свои посты».

До этого директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявлял, что после сдачи позиций в районе Очеретино Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет достаточно сложно остановить наступление ВС РФ на запад.

Ранее главком ВСУ рассказал об отступлении украинских войск западнее Авдеевки.