Гладков рассказал о последствиях атаки беспилотника под Белгородом

На территории сельскохозяйственного предприятия Белгородского района беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал «Газель». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, инцидент произошел в селе Петровка. Он отметил, что никто из мирных жителей не пострадал, в транспортном средстве выбиты стекла и посечен кузов.

До этого Гладков предупредил жителей Белгорода и Белгородского района о ракетной опасности, о чем писала kp.ru. Он попросил граждан не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тех, кто находится на улице, Гладков призывал как можно скорее ее покинуть.

Утром 30 апреля Минобороны РФ сообщило об уничтожении расчета украинских беспилотников рядом с Белгородской областью. По данным ведомства, позиции ВСУ выявил экипаж боевой машины БМП-3, которому и удалось поразить позицию украинских войск.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.