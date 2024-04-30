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Мужчина ударил бывшую супругу ножом в торговом центре в Москве

В Москве мужчина ударил бывшую жену ножом в торговом центре

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Depositphotos

В Москве мужчина во время конфликта с бывшей женой в торговом центре ударил ее ножом. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по столице сообщают »Известия».

По информации издания, инцидент произошел 29 апреля на улице Святоозерская. По предварительным данным, между бывшими супругами произошел конфликт в торговом центре, его причины не уточняются. В ходе спора мужчина ударил экс-супругу ножом.

В результате пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Информации о ее состоянии не поступало.

Ударивший ее ножом мужчина скрылся с места происшествия, однако сотрудники правоохранительных органов задержали его по горячим следам в подмосковных Люберцах. Полицейские устанавливают прочие детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее мужчина трижды ударил почтальона ножом, потому что давно не получал писем.

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