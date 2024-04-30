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Эстония после обвинений РФ в сбоях GPS намерена обсудить происходящее с ЕС, НАТО

Эстония рассмотрит вопрос о сбоях в работе GPS на уровне Евросоюза и НАТО

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Эстония поднимет вопрос о сбоях в работе GPS на уровне Евросоюза и Североатлантического альянса. С таким заявлением выступил глава министерства иностранных дел балтийской республики Маргус Цахкна, чьи слова передает Baltnews.

По его оценке, страна рассматривает происходящее как часть «враждебной деятельности» России и намерена обсудить ситуацию с союзниками.

Накануне министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии обвинили Россию в том, что она подавляет работу навигационной системы GPS и мешает авиасообщению в районе Балтийского моря. По оценкам экспертов, пишет FT, за последние месяцы из-за помех GPS пострадали десятки тысяч гражданских рейсов. Подавление навигационной системы также затруднило передачу сигналов, используемых лодками в Балтийском море.

25 и 26 апреля два рейса Finnair из Хельсинки в эстонский город Тарту из-за помех GPS были вынуждены развернуться и вернуться в Финляндию.

Ранее самолет министра обороны Британии лишился навигации над Калининградом.

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