Захарова заявила о расслоении сознания в администрации президента США

Двоякое отношение к решениям Международного уголовного суда (МУС) со стороны Соединенных Штатов говорит о «расслоении сознания» в Белом доме, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат привела слова пресс-секретаря администрации президента США Карин Жан-Пьер о том, что американские власти считают выдачу МУС ордера на арест израильских чиновников выходом суда за пределы своей юрисдикции.

«Честно говоря, это свидетельство расслоения сознания у белодомовских стратегов. <...> Изгибы исключительности: чувство абсолютной вседозволенности приводит к абсурдности умопостроений», — заявила Захарова.

Она напомнила, что США поддержали выдачу ордеров в отношении президента РФ Владимира Путина и других представителей российского руководства, но, в то же время, сами наложили санкции на МУС, а еще до сих пор не признали его юрисдикцию.

29 апреля глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест высокопоставленных израильских должностных лиц, обвиняемых в совершении преступлений в секторе Газа.

До этого американский телеканал NBC сообщал, что МУС может выдать ордера на арест Нетаньяху, главы минобороны страны Йоава Галанта и других чиновников государства.

Ранее в конгрессе США пригрозили МУС ответом из-за Израиля.