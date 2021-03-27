Мишин сравнил Туктамышеву со Статуей Свободы

Тренер Алексей Мишин высказался о выступлении своей подопечной Елизаветы Туктамышевой на чемпионате мира по фигурному катанию, передает «Спорт-Экспресс».

«Туктамышева является Статуей Свободы для фигуристок, которые перешагнули 20-ти летний возраст. Она держит факел, который освещает слова — девочки, работайте и вы будете на пьедестале», — сказал Мишин.

Напомним, Туктамышева стала обладательницей серебряной медали. Первое место заняла Анна Щербакова. Замкнула тройку сильнейших Александра Трусова.

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