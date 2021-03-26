В волейбольном «Зените» отреагировали на потасовку фаната со стюардами

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Петербургский волейбольный клуб «Зенит» прокомментировал инцидент, который произошел после завершения финального матча Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) против московского «Динамо».

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой бело-голубых, гости в третий раз в истории стали победителями. Во время церемонии награждения к команде выбежал один из болельщиков «Динамо», однако его остановили стюарды. После потасовки фанат московского клуба был доставлен в больницу с подозрением на перелом шейного позвонка.

В «Зените» потребовало от «Динамо» пресечь оскорбления и «позорящее волейбол поведение динамовского фан-сектора».

«Также надеемся, что Всероссийская федерация волейбола разберется в этом инциденте и сделает все для того, чтобы «Финал шести» чемпионата России по волейболу, который пройдет в Москве с 5 по 10 апреля, не был омрачен чем-либо подобным», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Ранее супруга пострадавшего болельщика «Динамо» рассказала о случившемся.