Соседи рассказали о девушке, устроившей в Люберцах пожар во время изгнания демонов

В подмосковных Люберцах девушка подожгла квартиру во время обряда по изгнанию демонов. Как рассказал «Газете.Ru» житель дома Алекс, девушка не выглядела пьяной, но после случившегося ходила босиком по улице и читала книгу на скамейке. Он отметил, что за несколько часов до пожара к ней приезжала полиция, поскольку она устроила дома «беспорядок».

«Я оказался из числа первых, кто там был. Лично я не видел обрядов, но есть истории домочадцев, что именно этим она и занималась, так как еще утром в этот же день приезжала полиция — девушка устроила беспорядок в квартире. А вот что у девушки проблемы с головой — это точно. Она ходила босиком и на вопрос «Это вы подожгли?» спокойно отвечала, что да. Один раз подошла к горящей квартире и закинула туда какие-то вещи. Потом уселась на лавку и читала книгу. В квартире этой был хостел. Вчера ночью приезжали остальные жители и вывозили остатки своих вещей из других комнат. Девушку увозили на скорой. На вид она не казалась «под чем-то». Ходила ровно, язык не заплетался, взгляд не пьяный. Еще в доме не сработала сирена, пожарных рукавов не было, вытяжку включили в принудительном порядке под конец. Если бы не приехали вовремя пожарные, то загорелась бы и вторая квартира выше, где есть дети», — сказал он.

Еще одна очевидица произошедшего Екатерина в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что сама девушка спаслась от пожара через окно, однако позднее закидывала в горящую квартиру вещи, которые сама же оттуда и вытащила. По ее словам, девушка все время была спокойна и улыбалась.

«Мы с подругой гуляли. Когда проходили мимо, мы увидели огонь, он был еще небольшой. Я вернулась, стояла женщина и наблюдала. В этот момент я заметила, что огонь разгорелся сильнее. Женщину отправила за охраной, сама вызвала пожарных. Когда огонь стал еще больше, девушка выпрыгнула из окна и выкинула вещи (баллончик из-под лака для волос и что-то типа косметички). Она села на лавочку рядом и продолжила читать свою книгу. Собралось побольше людей. И она закинула вещи обратно в горящую квартиру. Я начала у нее спрашивать, есть ли кто-то еще в квартире, она ответила: «Я не знаю, но там есть все: и вода, и электричество, и газ, и ЦРУ». Ко мне подошел мужчина и попросил вызвать еще и полицию. Я вызвала, приехала скорая и полицейские. Девушка ушла с ними, не оказывая сопротивления. Еще в какой-то момент она сказала, что дом плохо построен, и поэтому она его подожгла. Мне кажется, что человек, который поджег квартиру, вряд ли будет в себе», — подчеркнула она.

Вечером 13 мая Telegram-канал «Мои Люберцы» сообщил, что на улице Юности в ЖК «Люберецкий» произошел пожар. По данным канала, возгорание началось из-за того, что жительница квартиры на первом этаже проводила обряд по изгнанию демонов.

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