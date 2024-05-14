Экс-депутат Рады заявил, что подрывников «Северных потоков» готовили на Украине и в Румынии

Участников подрыва подводных газопроводов «Северный поток» готовили в Житомирской области Украины и в Румынии. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач в интервью белорусскому агентству БелТА.

Деркач заявил, что «мы установили практически всю группу», причастную к диверсии на «Северных потоках». По его словам, в нее входят Андрей Бургомистренко, Роман Червинский, Сергей Кузнецов, Олег Варрава, Руслан Руденко и Марина Ситало.

Экс-депутат полагает, что тренировки проходили в Соколовском карьере на территории Житомирской области (глубина 110 метров) и рядом с натовской базой Мангалиа в Румынии.

«Они тренировались на «Южных потоках», арендовали большую яхту, а потом их перевезли в Польшу. Была подготовлена более мелкая яхта «Андромеда». Про нее и писали западные издания», - подчеркнул Андрей Деркач.

По словам Деркача, участников группы снабдили румынскими паспортами, а вся операция проходила под кураторством сотрудника посольства США в Киеве Кристофера Смита.

Повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока - 2» произошли 26 сентября 2022 года. Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма.

Международное расследование до настоящего времени ни к чему не привело, однако версии высказывались самые разные.

Так, 9 апреля Следственный комитет России завел дело о финансировании терроризма против глав США и НАТО. Поводом к нему стало письмо, подписанное депутатами Андреем Красовым, Николаем Харитоновым и Яной Лантратовой, философом Александром Дугиным и бывшим украинским нардепом, обвиняемым в госизмене на Украине, Андреем Деркачем.

26 апреля бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются актом агрессии против России и ФРГ.

22 марта в МИД Польши заявили, что власти США знали о готовящемся подрыве «Северного потока».

При этом страховщики «Северного потока» отказались возмещать ущерб.

Ранее Швеция заявила, что международное расследование о «Севпотоках» «ничего не даст».