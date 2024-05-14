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В СК сообщили подробности ареста главного кадровика Минобороны Кузнецова

СК: Кузнецов получал взятку от представителей коммерческих структур

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело против начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным ведомства, Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021 – 2023 годах Кузнецов, будучи начальником 8 управления Генерального штаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.

Во время обысков по местам проживания и регистрации подозреваемого следователи нашли и изъяли деньги в различной валюте на сумму более 100 млн рублей. Также сотрудники ведомства нашли у чиновника золотые монеты, коллекционные часы и прочие предметы роскоши.

На основании ходатайства следователя суд избрал Кузнецову меру пресечения в виде заключения под стражу.

Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что следствие подозревает бывшего замминистра обороны Тимура Иванова в получении взятки в виде бесплатно построенных объектов.

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