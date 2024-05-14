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Ольга Бузова отжалась на сцене премии «ЖАРА»

Певица Ольга Бузова заявила, что не делала пластику на животе

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buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Бузова упала и отжалась во время премии «ЖАРА Music Awards». Об этом сообщает Voice.

Во время своей речи Бузова затронула тему, что она «настоящая». Она заявила, что не прибегала к хирургическим вмешательствам, чтобы скорректировать фигуру. Знаменитость уверила, что добилась подтянутого живота с помощью спорта. Ведущие предложили певице продемонстрировать свои результаты. Тогда она опустилась на пол и, не снимая каблуки, сделала несколько отжиманий и упражнений для ног.

«Я такая, какая есть — со своими достоинствами и, возможно, недостатками. С лишними килограммами, когда я бросала курить, и, наоборот, шикарным прессом, который не нужно делать с помощью операции, а который я сама качаю в спортзале», — поделилась исполнительница.

Ольга Бузова стала участницей телепроекта «Дом-2», где получила наибольшую известность в 2004 году. С 2008-го по 2021-й звезда была ведущей программы. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-killah. В 2016 году вышла ее первая сольная песня «Под звуки поцелуев».

Ранее Полина Гагарина назвала феномен Бузовой.

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