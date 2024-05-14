Оператора карт «Мир» захотели привлечь к борьбе с отмыванием денег

Росфинмониторинг (РФМ) предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») в сферу регулирования антиотмывочного законодательства. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя РФМ.

В ведомстве хотят, чтобы НСПК делилась сведениями об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир». Сейчас оператор с Росфинмониторингом не взаимодействует.

«Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки», — подчеркнул представитель РФМ.

В прошлом месяце Банк России потребовал ужесточить ответственность банков в борьбе с мошенничеством. Регулятор напомнил кредитным организациям о необходимости блокировки счетов так называемых «дроперов» — участников схем по отмыванию денег.

Ранее были названы ключевые причины блокировки банками переводов населения.