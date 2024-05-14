Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Оператора карт «Мир» захотели привлечь к борьбе с отмыванием денег

Росфинмониторинг предложил подключить оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием

close
100%
Depositphotos

Росфинмониторинг (РФМ) предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») в сферу регулирования антиотмывочного законодательства. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя РФМ.

В ведомстве хотят, чтобы НСПК делилась сведениями об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир». Сейчас оператор с Росфинмониторингом не взаимодействует.

«Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки», — подчеркнул представитель РФМ.

В прошлом месяце Банк России потребовал ужесточить ответственность банков в борьбе с мошенничеством. Регулятор напомнил кредитным организациям о необходимости блокировки счетов так называемых «дроперов» — участников схем по отмыванию денег.

Ранее были названы ключевые причины блокировки банками переводов населения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами