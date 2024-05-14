Песков остался пресс-секретарем Кремля

Дмитрий Песков сохранил пост пресс-секретаря Кремля и должность заместителя руководителя администрации российского президента. Глава государства Владимир Путин 14 мая подписал соответствующий указ, выдержки из которого опубликованы на официальном сайте Кремля.

«Назначить Пескова Дмитрия Сергеевича заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарем президента Российской Федерации», — говорится в документе.

Впервые 56-летний Песков занял пост пресс-секретаря Путина в 2008 году. Тогда действующий президент возглавлял кабинет министров страны. При этом в 2012 году Путин победил на выборах главы государства, после чего Песков перешел в администрацию российского лидера в качестве заместителя руководителя этой структуры.

Также из указа следует, что советником президента стала Елена Ямпольская. Она является председателем комитета Государственной думы РФ по культуре. Более того, на должности советников главы государства были назначены еще трое человек — Валерий Фадеев, Антон Кобяков и Игорь Левитин.

Ранее в парламентской фракции «Справедливая Россия — За правду» заявили о намерении воздержаться от голосования или проголосовать против по семи кандидатурам на посты федеральных министров.