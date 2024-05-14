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Стало известно, какой сахар не приводит к детскому ожирению

ECO: сахар из фруктов и молочных продуктов не приводит к детскому ожирению

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Ученые из Гронингенского университета (Нидерланды) установили, что усвоение сахара из фруктов и жидких молочных продуктов с меньшей вероятностью приводит к ожирению у детей по сравнению со злоупотреблением выпечкой, шоколадом и сладкими йогуртами. Это показало исследование, представленное на Европейском конгрессе по ожирению (ECO), который проходит в Италии с 12 по 15 мая.

В исследовании принял участие 891 ребенок. В возрасте трех лет родителей испытуемых попросили рассказать о рационе детей и уточнить, как часто они употребляют овощи, фрукты, крупы, крахмал, орехи, бобовые, мясо, яйца, масло, молоко и молочные продукты, кофе и чай, подслащенные напитки, домашние и готовые блюда, супы, кондитерские изделия и шоколад, соусы и рафинированный сахар.

В ходе второго этапа исследования, по достижении участниками десятилетнего или одиннадцатилетнего возраста, ученые измерили их рост и вес. Ученые стремились выяснить, как общее потребление сахара влияет на риск развития ожирения у детей.

Результаты показали, что общее (возможно повышенное) количество сахара, потребляемого в раннем детстве, не было фактором риска ожирения в возрасте 10-11 лет. Более важную роль в патогенезе ожирения играл тип источника сахара.

У детей, которые получали большое его количество из жидких молочных продуктов и фруктов, был снижен риск набора серьезного лишнего веса. Злоупотребление кондитерскими изделиями, шоколадом и сладкой молочкой, напротив, увеличивало вероятность развития ожирения.

Ранее были названы продукты, разрушающие психическое здоровье детей.

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