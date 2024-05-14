Фракция СРЗП воздержится или проголосует против семи кандидатов в министры

Парламентская фракция «Справедливая Россия — За правду» намерена проголосовать против четырех кандидатов на должности министров правительства страны. Об этом журналистам сообщил лидер фракции Сергей Миронов, передает ТАСС.

«Мы категорически не согласны, будем голосовать против <...> четырех кандидатов [на посты глав ведомств]», — сказал законодатель.

Он уточнил, что это касается претендентов на посты министра финансов Антона Силуанова и министра труда Антона Котякова. Вместе с ними в список вошли кандидаты в министры экономического развития Максим Решетников и министры экологии Александр Козлов.

В то же время депутат Государственной думы РФ рассказал о планах фракции воздержаться от участия в голосовании за трех кандидатов на должности федеральных министров. По его словам, речь идет о претендентах на посты министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Иреке Файзулине и министра просвещения Сергее Кравцове.

Кроме того, у парламентариев возникли вопросы к кандидату на должность министра спорта Михаилу Дягтереву. Миронов подчеркнул, что до этого он занимал пост губернатора Хабаровского края.

13 мая нижняя палата российского парламента утвердила всех вице-премьеров нового правительства страны. В результате пост первого заместителя главы кабинета министров занял Денис Мантуров, который до этого возглавлял министерство промышленности и торговли.

Ранее в ГД РФ прокомментировали предложение президента назначить Андрея Белоусова на пост министра обороны.