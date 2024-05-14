Во время тренировок «время замедляется», выяснили ученые

Ученые из Кентерберийского университета церкви Христа (Великобритания) обнаружили, что люди склонны воспринимать время как замедленное во время тренировок. В периоды отдыха его течение, напротив, ускоряется. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain and Behavior.

В эксперименте участвовали 33 физически активных добровольца. Их попросили мысленно отсчитать 30 секунд в состоянии покоя и во время выполнения аэробных упражнений в лабораторных условиях.

Результаты показали, что находящиеся в состоянии покоя участники восприняли в качестве 30 секунд намного больший отрезок времени. Им казалось, что время «растягивается». Однако, когда испытуемые занимались на велотренажере (преодолев четыре километра до начала отсчета), их восприятие изменилось. Половина минуты езды на велосипеде по ощущениям добровольцев длилась примерно на 8% дольше, чем показывали часы.

Полученные результаты подтверждают выводы предыдущих исследований о способности физической активности влиять на восприятие времени. Сейчас ученые намерены продолжить исследования и выяснить, можно ли извлечь практическую пользу из такой изменчивости.

Ранее выяснилось, что упражнения на выносливость меняют работу тысяч генов во всем организме.