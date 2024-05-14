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«Мечтал быть моряком»: Данко рассказал, как мама приобщила его к искусству

Певец Данко заявил, что мама спровоцировала его на занятие танцами «на слабо»

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Global Look Press

Певец Данко на шоу «Секретный артист» признался, что в детстве мечтал стать моряком, но из-за мамы стал заниматься танцами. Об этом пишет «СтарХит».

«Моя мама — ангел, которая привила мне любовь ко всему. Она как-то отвела меня в Большой и взяла на слабо, сказала, что я должен стать танцором — а я вообще мечтал быть моряком, танцора в себе не чувствовал, но сделал это для нее. Главное — идти против ветра, идти навстречу судьбе, и она пойдет тебе навстречу», — вспомнил Данко.

В рамках шоу 90-летняя мама артиста выступила на сцене и удивила зрителей достойным вокалом. Мама Данко работает педагогом по вокалу, но сама на сцене выступала впервые. Помимо этого, на шоу пришла дочь Михаила Турецкого Эммануэль, которая также поразила жюри своим пением. Продюсер Иосиф Пригожин даже захотел заняться продюсированием Эммы и ее старшой сестры Беаты.

В рамках шоу «Секретный артист» судьи должны угадать, родственник какого знаменитого артиста перед ними выступает.

Ранее Иван Ургант станцевал в Грузии после отмены выступления на концерте памяти Окуджавы.

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