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Директора фирмы-перевозчика упавшего в Мойку автобуса подозревают в фальсификации документов

Mash: директора фирмы, чей автобус упал в Мойку, подозревают в подделке документов

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Алексей Даничев/РИА Новости

Генеральный директор ООО «Такси» (компании-перевозчика утонувшего в реке Мойка автобуса) был на должности лишь номинально. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«Он фальсифицировал данные в Едином государственном реестре юрлиц и получал за это по 13 тыс. рублей в месяц. По версии следствия, 49-летний Павел в середине января 2023 года договорился с предприимчивыми людьми, чтобы вписать свое имя в реестр как учредителя и гендира «Такси». По факту никаких управленческих функций он не выполнял», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье о фальсификации ЕГРЮЛ. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Днем 10 мая автобус лазурного цвета упал в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и протаранил ограждение.

Спасателям удалось вытащить из салона всех пассажиров, но не всех из них удалось спасти. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, задержаны водитель автобуса и водитель каршеринга, который также имел отношение к аварии.

«Газета.Ru» опубликовала фотографии спасательной операции на месте аварии с упавшим в реку автобусом в Санкт-Петербурге.

В компании, которой принадлежит упавший в реку Мойка в Санкт-Петербурге автобус, прошли обыски. Изъята документация.

Ранее сообщалось, что суд арестовал начальника автоколонны компании, автобус которой упал в Мойку.

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