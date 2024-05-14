Угрожавшего участникам СВО стримера задержали после обращения Мизулиной

В Зеленограде сотрудники полиции задержали 36-летнего стримера, который во время трансляции оскорблял участников специальной военной операции (СВО) на Украине и заявлял, что расправится с ними. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Отмечается, что подозреваемый является уроженцем Таганрога. Силовики изъяли из его квартиры технику и средства мобильной связи. Мужчину доставили в отделение полиции в районе Крюково города Москвы для проведения следственных мероприятий.

Следственный комитет столицы уточнил, что на задержанного завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Накануне на деятельность стримера обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она попросила полицию проверить высказывания мужчины об участниках СВО: на одной из трансляций он заявлял, что в спецоперации участвуют «одни алкаши», и угрожал военнослужащим расправой.

Ранее в Мурманской области по подозрению в реабилитации нацизма задержали блогера Константина Петрова.