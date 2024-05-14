Lada Granta с автоматической коробкой передач вызвала ажиотажный спрос

Россияне активно скупают автомобили Lada Granta с автоматической трансмиссией, которые появились у российских дилеров «АвтоВАЗа». Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на дилеров.

«В Новгороде уже продали те автомобили, что поступили (лифтбек). В Петербурге и Пскове поступившие экземпляры забронированы. На ближайшие поставки, которые запланированы на следующие 2-3 недели, все машины находятся в предварительной брони», – рассказали в дилерском центре.

«Автомат» установили на типы кузова седан и лифтбэк. Стоимость первой версии с АКП начинается от 1,17 млн руб., а второй — от 1,24 млн руб.

В «АвтоВАЗе» подчеркнули, что седаны с автоматической коробкой передач поступили дилерам в комплектации Comfort Plus. В нее входят две фронтальные подушки безопасности, АБС, кондиционер, обогрев передних сидений, электрорегулировка и обогрев наружных зеркал и т.д. А вот лифтбэки с «автоматом» поступили в продажу в версии #Club, включающей обогрев ветрового стекла и парктроник. У автомобиля черные корпуса зеркал и двухцветные легкосплавные диски.

Автомобили получили, помимо четырехступенчатого «автомата», 16-клапанный мотор на 98 л.с. Водитель сможет развивать скорость до 176 км/час.

В партии Lada Granta с «автоматом» Jatco насчитывается порядка 5 тыс. машин. Она будет выпускаться в течение года. В «АвтоВАЗе» рассказали, что часть Lada Granta с автоматической коробкой «пойдет социальным службам», а остальные отправят в розничную продажу. Прежде в машинах семейства использовалась только 5-ступенчатая «механика».

Ранее представитель «АвтоВАЗа» назвал ресурс вариатора Lada Vesta.