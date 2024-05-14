Раскрыт официальный автомобиль Петербургского экономического форума-2024

Официальным автомобилем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) стал Hongqi из Китая. Об этом сообщила пресс-служба Росконгресса. На машинах этой марки будут развозить участников и гостей Форума.

«Новый официальный автомобиль Форума поможет обеспечить необходимый уровень качества с точки зрения удобства, комфорта и безопасности для высокопоставленных гостей и участников ПМЭФ-2024. Мы надеемся, что официальные лица и гости Форума высоко оценят тот транспортный парк, который мы смогли сформировать благодаря партнерству с Hongqi», — заявил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Официальный дилер Hongqi в России «Авангард» при этом отметил, что в рамках мероприятия автобренд «готов делиться своим опытом и современными инновационными наработками». Также компания представит флагманские модели и новинки для российского авторынка.

ПМЭФ-2024 будет проходить с 5 по 8 июня 2024 года.

До этого президент РФ Владимир Путин призвал крупный бизнес традиционно принять участие в предстоящем ПМЭФ. Это заявление он сделал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «В этом году оценим прогресс регионов по внедрению инвестиционного стандарта», — отметил глава государства, уточнив, что сделает это в рамках национального рейтинга состояния инвестклимата. Российский лидер напомнил, что традиционно его итоги представят на площадке ПМЭФ.

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