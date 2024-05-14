Тренер «Колорадо» не знает, продолжит ли Ничушкин играть за клуб

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар заявил, что не знает о будущем Валерия Ничушкина в команде, передает The Denver Post.

«Сможет ли Ничушкин присоединиться к команде в будущем? Понятия не имею», — сказал Беднар.

Ничушкина перевели на третий этап программы помощи игрокам Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА).

Игрок будет отстранен минимум на шесть месяцев без сохранения заработной платы. После этого он сможет подать заявление о восстановлении на работе.

15 января 2024 года стало известно о том, что 28-летний нападающий пропустит неопределенное количество времени из-за личных проблем неизвестного характера. В конце февраля Ничушкин вышел из программы помощи игрокам НХЛ. Вместе с «Колорадо» Ничушкин стал победителем Кубка Стэнли в сезоне-2021/22, в финальной серии «Эвеланш» одолели «Тампу-Бэй Лайтнинг».

Ранее табличку с фамилией Ничушкина удалили из раздевалки «Колорадо».