Путин назначил Дюмина своим помощником

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив его от должности губернатора Тульской области. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Своими указами глава государства назначил <...> Дюмина Алексея Геннадьевича – помощником президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — указано в заявлении.

Дюмин был назначен исполняющим обязанности губернатора Тульской области в начале 2016 года, в сентябре того же года он был избран на этот пост в ходе выборов. В сентябре 2021 года его переизбрали главой региона на второй срок.

Также 14 мая Путин назначил Николая Патрушева своим помощником. 12 мая глава освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ. Вместо него на должность секретаря Совбеза РФ назначен Сергей Шойгу, ранее покинувший пост министра обороны.

Ранее Путин встретился с губернатором Тульской области Дюминым.