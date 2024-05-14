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Главы трех районов Якутии отправились добровольцами в зону СВО

Главы районов Якутии Левин, Аммосов и Сентяков ушли добровольцами в зону СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Главы трех районов Якутии отправили в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольцев отряда «Боотур». Об этом сообщается на сайте партии «Единая Россия» в Республике Саха (Якутия).

Речь идет о главе Кобяйского района Иване Левине, главе Момского района Дмитрии Аммосове и главе Нижнеколымского района Валерии Сентякове.

В заявлении партии говорится, что добровольцам и их семьям будет оказана всяческая помощь и поддержка.

По данным ТАСС, главы районов уехали в зону проведения СВО до 9 мая.

Всего с начала СВО в Якутии было сформировано пять добровольческих отрядов. Отряд «Боотур-1» из Якутии входит в состав второго отряда «Барс».

В феврале этого года сообщалось, что депутат законодательного собрания Челябинской области Елена Колесникова — супруга депутата Государственной думы Олега Колесникова — ушла на специальную военную операцию вслед за мужем.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.

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