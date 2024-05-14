Главы трех районов Якутии отправились добровольцами в зону СВО

Главы трех районов Якутии отправили в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольцев отряда «Боотур». Об этом сообщается на сайте партии «Единая Россия» в Республике Саха (Якутия).
Речь идет о главе Кобяйского района Иване Левине, главе Момского района Дмитрии Аммосове и главе Нижнеколымского района Валерии Сентякове.
В заявлении партии говорится, что добровольцам и их семьям будет оказана всяческая помощь и поддержка.
По данным ТАСС, главы районов уехали в зону проведения СВО до 9 мая.
Всего с начала СВО в Якутии было сформировано пять добровольческих отрядов. Отряд «Боотур-1» из Якутии входит в состав второго отряда «Барс».
В феврале этого года сообщалось, что депутат законодательного собрания Челябинской области Елена Колесникова — супруга депутата Государственной думы Олега Колесникова — ушла на специальную военную операцию вслед за мужем.
Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.