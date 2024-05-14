Украину предупредили о начале решающего этапа боевых действий

Следующие несколько недель будут решающими для Украины в связи с текущей ситуацией в Харьковской области. Об этом пишет британская газета The Times.

Журналисты задались вопросом, смогут ли западные страны вовремя поставить Киеву необходимые боеприпасы и технику. В частности, речь идет о передаче украинским войскам обещанных США снарядов и готовности европейских государств «расстаться» с имеющимися у них системами противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

«Следующие несколько недель станут решающими для Украины», — говорится в материале.

По словам авторов статьи, Польша и Испания утверждают, что транспортировка комплексов Patriot из американских хранилищ уже должна была быть завершена. Однако, как отметили обозреватели, в реальности это занимает очень много времени.

Также в публикации подчеркивается, что Украина получит истребители четвертого поколения F-16 только через «месяцы». При этом руководство страны испытывает проблемы с логистикой и подготовкой инженеров для обслуживания воздушных судов.

«Все это привело к увеличению потерь среди украинской пехоты, сделав живую силу все более ценным ресурсом», — добавили журналисты.

Авторы статьи уточнили, что теперь генералам Вооруженных сил Украины (ВСУ) придется сделать нелегкий выбор. Либо они отправят войска на границу с РФ, либо перебросят их в населенный пункт Часов Яр «в попытке удержать Донбасс».

13 мая украинское издание «Страна.ua» сообщило, что российские военные вошли на северную окраину города Волчанск в Харьковской области. В тот момент бои также шли западнее этого населенного пункта у села Старица.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Харьковское направление одним из наиболее «горячих».