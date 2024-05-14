В Раде назвали «очень напряженной» ситуацию под Харьковом

Депутат Верховной рады от партии «Голос» Кира Рудик назвала «очень напряженной» ситуацию в Харьковской области на фоне наступления ВС РФ. Ее слова приводит телеканал Sky News.

Рудик указала, что для Украины «риски высоки», поскольку Россия собрала достаточно войск и ресурсов, чтобы увеличить протяженность линии соприкосновения. По ее словам, ВС РФ нацелились «как на Харьковскую область, так и на город».

«Стратегия России сейчас состоит в том, чтобы отвлечь наше внимание и расширить фронт, поэтому нам придется выбирать, что важнее защищать. Но нельзя сказать, что некоторые люди важнее других. Нам придется аккумулировать наши силы и использовать блестящие способности наших генералов, чтобы противостоять этому», — сказала Рудик.

До этого журнал Der Spiegel писал, что наступление ВС РФ на территории Харьковской области ставит Украину перед дилеммой о дальнейшей стратегии военных действий и следующие два месяца станут «критически важными» для Киева».

«Если она [Украина] отправит слишком много войск на северо-запад, в сторону Харькова, фронт на Донбассе может пошатнуться. Если они пренебрегут Харьковом, русские смогут продвинуться ограниченными силами к Купянску на юге – стратегически важному узлу – если сопротивление будет слабым», — говорится в тексте.

Ранее в Британии раскрыли цель наступления ВС РФ в Харьковской области.