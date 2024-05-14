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Оксимирон ответил на уголовное дело новой песней

Рэпер Оксимирон выпустил трек «Мир горит» после объявления в розыск

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oxxxymironofficial/YouTube

Рэпер Оксимирон (признан в РФ иностранным агентом) выпустил трек «Мир горит», в котором впервые высказался о возбужденном против него уголовном деле в России.

Артист назвал дело «удаленкой» и отметил, что вынужден играть в прятки по всему глобусу. Оксимирон пожаловался на слежку в Тбилиси, а также намекнул, что ему предлагали «переобуться» и сотрудничать с властями.

«Я давно перестал ставить смайлики бомбы, ракеты, пожара. Время такое: проблема не только тюремный срок», — читает Оксимирон.

В качестве обложки трека рэпер установил скриншот карточки розыска из базы МВД. Оксимирон пообещал в ближайшее время выпустить альбом под названием «Национальность: нет» — именно так указано в розыскных данных артиста.

В октябре 2022 года рэпера Оксимирона внесли в список физлиц-иноагентов.

В начале августа 2023 года Оксимирона по решению Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга оштрафовали на 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента. Его решили оштрафовать за публикацию на странице во «ВКонтакте». Данный пост, ставший причиной избрания меры, опубликован 31 декабря 2022 года.

В июне стало известно, что cуд Петербурга запретил трек артиста «Ойда». В октябре 2022-го Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистским трек рэпера «Последний звонок».

Ранее сообщалось, что Макаревичу (признан в РФ иностранным агентом) грозит уголовное дело.

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