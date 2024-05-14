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Рэпер Vacio получил повестку и уехал из России

«СтарХит»: рэпер Vacio уехал из России после получения повестки из военкомата

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Московский городской суд

Рэпер Vacio (Николай Васильев) уехал из России в США. Об этом сообщает издание «СтарХит».

По данным издания, Vacio получил повестку в военкомат 13 мая. После этого артист покинул страну. Подруга певца заявила, что рэпер жаловался ей на притеснения и непонимание. Сама девушка считает это неправдой. Она заявила, что не видела никаких ограничений и притеснений ни с чьей стороны. Приятельница исполнителя назвала его поступок «незрелостью».

«Не знаю, как передать горечь и разочарование от произошедшего. Говорить об этом, правда, больно. И я об этом узнала даже не от него лично… Работать с Колей было очень непросто, и единственное, чем можно было оправдывать все сложности и заскоки, — это наша вера в его талант. Она придавала сил и терпения! Да, он, безусловно, талантливый человек, но, видимо, в какой-то момент, благодаря нашей абсолютной вере в него и нашей поддержке в рабочем процессе он подумал, что достоин большего и лучшего», — заявила подруга артиста.

Рэпер Vacio, ставший одним из самых заметных участников «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой, был признан виновным по статье о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных отношений. Ему дали 15 суток административного ареста и оштрафовали на 200 тысяч рублей. 6 января Vacio снова был арестован на 10 суток.

В январе Васильева признали годным к военной службе.

Ранее на Украине сотрудники ТЦК заинтересовались певцом Монатиком.

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