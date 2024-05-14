Глава комитета ГД по культуре стала советником Путина

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская стала советником российского президента Владимира Путина. Соответствующий указ был подписан главой государства.
»Ямпольскую Елену Александровну [назначить] советником Президента Российской Федерации», — говорится на сайте Кремля.
Из приведенного релиза следует также, что посты советников президента сохранили глава Совета по правам человека Валерий Фадеев и Антон Кобяков. При этом аналогичных должностей лишились Александра Левицкая и Владимир Толстой, а Руслан Эдельгериев стал помощником Путина.
14 мая также сообщалось, что Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив его от должности губернатора Тульской области. Кроме того, стал известен новый заместитель главы администрации президента России. Им стал бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Ранее Путин назначил Николая Патрушева помощником президента РФ.