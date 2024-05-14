Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц анонсировал передачу Украине системы ПВО

Шольц анонсировал передачу Украине третьей системы ПВО Patriot

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал передачу Украине третьей системы противовоздушной обороны Patriot. Его слова приводит издание Stern.

По его словам, это было нелегким решением, потому что у ФРГ таких систем не так много.

Помимо систем Patriot, Украина получает боевые танки, системы залпового огня и другую тяжелую технику. Ряд стран уже анонсировали новые поставки по призыву Берлина, уточнил Шольц.

Политик добавил, что желающих поставлять оружие Украине пока не так много. По его словам, это удручает, поскольку украинским войскам срочно требуется больше систем ПВО.

На прошлой неделе Евросоюз согласовал проект документа о предоставлении Украине гарантий безопасности. Он предусматривает политическую, военную и экономическую помощь Киеву, но исключает участие солдат ЕС в конфликте. При этом речь в документе идет об обязательствах, которые «не являются юридически обязательными, как двусторонние соглашения о гарантиях безопасности», которые с Украиной ранее подписали отдельные страны — члены союза. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский пообещал остановить наступление РФ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами