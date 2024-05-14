Ольга Бузова рассказала, как они вместе с Бородиной встречались с двумя братьями

Певица и телеведущая Ольга Бузова на шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан» вспомнила о поддержке от Ксении Бородиной во времена «Дома-2».

«С Ксенией Собчак сначала были хорошие отношения до того, как она не стала видеть во мне конкурентку. И с Ксенией Бородиной тоже были хорошие, потому что за мной ухаживал Стас Каримов, а Ксюша встречалась с Оскаром Каримовым. Братья, естественно, общались. И она мне очень помогала, передавала что-то, поддерживала по-женски», — вспомнила Бузова.

Недавно Ольга Бузова призналась Ляйсан Утяшевой, что у нее не сложился роман с комиком Тимуром Батрутдиновым. Бузова рассказала, что у них с Батрутдиновым была взаимная симпатия, однако они «передержали» отношения. Их дружба затянулась, и знаменитости не смогли построить чего-то большего. При этом артистка назвала юмориста лапочкой. Она считает комика своим хорошим другом. При этом Утяшева считает, что из Бузовой и Батрутдинова получилась бы идеальная пара.

Ранее Ольга Бузова отжалась на сцене премии «ЖАРА».