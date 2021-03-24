РФС может вызвать для беседы о ставках еще нескольких игроков «Тамбова»

Российский футбольный союз (РФС) может вызвать для беседы по поводу разбирательств об игре на тотализаторе еще нескольких игроков «Тамбова». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, подтвержденной в беседе с представителем клуба, существует вероятность того, что количество подозреваемых в игре на ставках может увеличиться, так как разговоры в раздевалке на эту тему не пресекались из-за катастрофической финансовой ситуации в команде.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) тамбовская команда занимает последнюю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков за семь туров до конца сезона.

Зимой клуб был близок к снятию с розыгрыша чемпионата России и расформированию.

Ранее стали известны имена подозреваемых в ставках игроков «Тамбова».