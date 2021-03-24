Тайсон анонсировал боксерский поединок против Холифилда

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон анонсировал поединок против Эвандера Холифилда. Об этом он сообщил в прямом эфире Instagram-аккаунта Haute Living.

По его словам, бой состоится 29 мая в Майами. В данный момент Тайсону 54 года, Холифилду 58 лет.

Данная встреча станет третьей между спортсменами. Первый поединок прошел в ноябре 1996 года и завершился победой более старшего бойца нокаутом в 11-м раунде.

Бой-реванш, состоявшийся в июне 1997 года, вошел в историю мирового спорта как один из самых скандальных инцидентов с участием атлетов. По ходу третьего раунда Тайсон откусил часть уха Холифилду и был дисквалифицирован.

Профессиональную карьеру Тайсон завершил в 2005 году, Холифилд — в 2011.

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