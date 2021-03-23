Матыцин приостановил деятельность в должности президента ФИСУ

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин приостановил деятельность в должности президента Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ) до декабря 2022 года.

ФИСУ сообщила национальным федерациям, что до 17 декабря 2022 года исполнять обязанности президента будет первый вице-президент организации Леонц Эдер, после чего Матыцин вернется на свой пост. Матыцин является президентом организации с 2015 года. В январе 2020 года он возглавил министерство спорта, сменив на посту Павла Колобкова.

«За последние годы мы достигли многого — провели Всемирные студенческие игры и определились с местом их проведения в будущем, учредили проект Healthy Campus, который сейчас развивают более 60 университетов, и добились успеха с Академией лидеров волонтеров. ФИСУ добилась явного прогресса по всем направлениям своей работы», — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта.

Это решение связано с вердиктом Спортивного арбитражного суда, по которому российским чиновникам запрещено занимать руководящие посты в международных федерациях до 16 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что российская легкоатлетка намерена сменить спортивное гражданство.