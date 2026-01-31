Российский участник Олимпиады 2026 года выиграл бронзу на этапе Кубка мира

Российский ски-альпинист Никита Филиппов выиграл бронзу на этапе Кубка мира в Испании.

Результат спортсмена из России составил 2 минуты 47,2 секунды. Победу одержал француз Тибо Ансельме (2:35,9). Вторую строчку занял испанец Кардона Коль (2:39,9).

Филиппов примет участие на Олимпиаде 2026 года.

Ближайшая Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали девять спортсменов.

Ранее все 13 российских спортсменов приняли приглашения на Олимпиаду.