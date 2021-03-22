Российская легкоатлетка намерена сменить спортивное гражданство

Серебряный призер юниорского чемпионата России 2021 года в прыжках в высоту Елена Куличенко заявила о намерении сменить спортивное гражданство.

«Я планирую выступать за Кипр», — цитирует Куличенко ТАСС.

Легкоатлетка заняла второе место на зимнем первенстве России — 2021 (до 20 лет) в Смоленске с результатом 1,82 метра. Личным рекордом спортсменки является высота 1,87 м, который был установлен в июле 2017 года на Олимпийском фестивале в Венгрии.

В марте совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение вновь выдавать нейтральный статус российским спортсменам. Также Россия сможет выставить десять атлетов на летние Олимпийские игры — 2020 в Токио, к которым у международной организации не будет претензий.

Ранее трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене резко отреагировала на слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова и министра спорта России Олега Матыцина о возобновлении выдачи российским спортсменам статуса нейтрального атлета.