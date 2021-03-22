Чемпионка Игр раскритиковала Большунова за поведение после марафона на ЧМ

Двукратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова раскритиковала Александра Большунова за поведение после марафона на чемпионате мира 2021 года в немецком Оберстдорфе.

На финишной прямой марафона, который прошел 7 марта, норвежец Йоханнес Клебо потерял равновесие и толкнул Большунова. В результате контакта лидировавший россиянин сломал палку и финишировал третьим. Занявший первое место Клебо был дисквалифицирован, серебро досталось Большунову, а победу присудили пришедшему к финишу вторым норвежцу Эмилю Иверсену.

По мнению Резцовой, норвежский лыжник задел россиянина в борьбе.

«Если бы норвежцу вернули медаль, это было бы справедливо. Саша поступил неправильно, когда поднялся на пьедестал, не поздравив ни обладателя первого, ни обладателя третьего места.

Они не виноваты ни в чем. Он очень высокомерно повел себя — да, меня обидели, я вот такой. Я считаю, что Саша не прав», — приводит слова Резцовой телеканал «Звезда».

При этом бывшая спортсменка отметила, что Большунов является сильнейшим лыжником на сегодняшний день.

«Он ведет себя как сильнейший — нос кверху и всё остальное. А Клебо относится к соперникам с уважением. Саша уже немного зазнался, зазвездился. Они его боятся, будут вставлять ему палки в колеса. Но нельзя так себя вести. Они так себя не ведут», — добавила олимпийская чемпионка.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал Большунову стать более медийной личностью.