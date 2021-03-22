Полузащитник «Валенсии» Черышев заинтересовал российские топ-клубы

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может покинуть клуб в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Todofichajes.

По информации источника, к 30-летнему хавбеку национальной сборной России проявляют интерес московские «Спартак» и «Локомотив», а также «Краснодар».

Отмечается, что клуб Сергея Галицкого контактировал с представителями игрока еще прошлым летом.

Действующее трудовое соглашение Черышева с левантийским клубом рассчитано на срок до 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в €5 млн.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании россиянин провел 14 матчей, в которых не отметился голами и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА проигронировал жалобы полузащитника Константина Кучаева на боль перед игрой против петербургского «Зенита» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).