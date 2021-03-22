Форвард «Тоттенхэма» Кейн хочет уйти из клуба

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Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн хочет уйти из клуба. Об этом сообщает Football Daily.

По информации источника, англичанин намерен бороться за трофей и считает, что сделать это в составе «шпор» будет крайне тяжело.

При этом отмечается, что трансфер 27-летний футболиста в ближайшее время маловероятен из-за запросов лондонской команды. Президент «Тоттенхэма» Даниэл Леви не собирается рассматривать предложения, которые составляю менее £120 млн.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Кейн провел 26 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА проигронировал жалобы полузащитника Константина Кучаева на боль перед игрой против петербургского «Зенита» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).