Форвард «Тоттенхэма» Кейн хочет уйти из клуба

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн хочет уйти из клуба. Об этом сообщает Football Daily.

По информации источника, англичанин намерен бороться за трофей и считает, что сделать это в составе «шпор» будет крайне тяжело.

При этом отмечается, что трансфер 27-летний футболиста в ближайшее время маловероятен из-за запросов лондонской команды. Президент «Тоттенхэма» Даниэл Леви не собирается рассматривать предложения, которые составляю менее £120 млн.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Кейн провел 26 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 13 результативных передач.

"Daniel Levy would want £120m to even consider it"@David_Ornstein does not think Harry Kane will leave Tottenham this summer pic.twitter.com/NEKqYvtjJa